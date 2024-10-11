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A Milli Takım, Karadağ ile Golsüz Beraberlik Yaşıyor

A Milli Takım, Karadağ ile Golsüz Beraberlik Yaşıyor
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda top yandan auta çıktı.

7. dakikada Ferdi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Barış'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe atışında altıpasta noktasında Merih'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

22. dakikada Arda'nın pasında caza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus'un şutunda top az farkla direğin solundan auta çıktı.

30. dakikada Marusic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Camaj'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Arda'nın ceza sahası içi sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı gitti.

Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Körkçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Karadağ: Igor Nikic, Adam Marusic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Driton Camaj, Marko Bakic, Edvin Kuc, Vlademir Jovovic, Stevan Jovetic, Nikola Krstovic

Yedekler: Milan Mijatovic, Daniel Petkovic, Risto Radunovic, Marko Vukcevic, Marko Tuci, Marko Jankovic, Stefan Mugosa, Milan Vukotic, Slobodan Rebuzic, Milutin Osmanij, Illija Vukotic, Milos Brnovic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Politika Karadağ Futbol Spor

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