Haberler

Paraguay'ın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Paraguay'ın teknik direktör Gustavo Alfaro tarafından belirlenen aday kadrosu duyuruldu. Kadroda Gatito Fernandez, Miguel Almiron ve Antonio Sanabria gibi isimler yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Paraguay'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Gustavo Alfaro tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Gatito Fernandez (Club Cerro Porteno), Orlando Gill (CA San Lorenzo de Almagro), Gaston Olveira (Club Olimpia)

Defans: Gustavo Gomez (SE Palmeiras), Junior Alonso (Clube Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio FBPA), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moskova), Gustavo Velazquez (Club Cerro Porteno), Jose Canale (Club Atletico Lanus), Alexandro Maidana (Talleres de Cordoba)

Orta Saha: Miguel Almiron (Atlanta United), Kaku (Al Ain), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramon Sosa (SE Palmeiras), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matias Galarza (Atlanta United), Mauricio (SE Palmeiras)

Forvet: Antonio Sanabria (US Cremonese), Julio Enciso (RC Strasbourg Alsace), Gabriel Avalos (Club Atletico Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

İşte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalimiz
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu