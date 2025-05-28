A Milli Takım'ın Özel Maçlar Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım'ın Özel Maçlar Aday Kadrosu Açıklandı
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A Milli Futbol Takımı, Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için aday kadrosunu belirledi. Takım, 1 Haziran'da toplanacak ve ABD'ye uçacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü Pratt & Whitney Stadyumu'nda TSİ 22.40'ta ve 10 Haziran Salı günü de Kenan Stadyumu'nda TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşacak. Millilerde bu özel maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, aday kadroda 29 futbolcuya yer verdi.

1 Haziran Pazar günü toplanacak

A Mili Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te Riva'da ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak ay-yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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