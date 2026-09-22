Haberler

A Milli Takım'ın İtalya maçında öncelikli satış son 1 yıllık Kırmızı Üyelere açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, son 1 yıl içinde Kırmızı Üye olanlar için başladı. Genel bilet satışları yarın saat 17.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Mücadelenin genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Ay-yıldızlıların İtalya maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira

Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira

Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Kale Arkası: 1000 lira

Güney Kale Arkası: 1000 lira

Kaynak: AA
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

Böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor