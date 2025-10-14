A Milli Takım'ın Gürcistan Maçına Yoğun İlgi

A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. A Milliler, bu müsabakayla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli'de oynayacak. Kocaeli halkı da müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 34 bin 829 kapasiteli stadyumdaki yapılacak karşılaşmanın biletleri tükenmişti.

Sadece Kocaeli'den değil, çevre illerden maçı takip etmeye gelen taraftarlar, ay-yıldızlılardan galibiyet beklediklerini söyledi. - KOCAELİ