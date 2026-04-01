'Bizim Çocuklar'ın başarısı Trabzon'da horon ve kolbastı oynayarak kutlandı

DÜNYA Kupası play-off finalin A Milli Takım'ın Kosova'yı yenerek finallere katılmaya hak kazanması, Trabzon'da horon ve kolbastı oynanarak kutlandı. Maçı dev ekran izleyen vatandaşlar hakemin bitiş düdüğüyle geç saatlere kadar kutlama sevincini yaşadı.

Trabzon'da milli heyecan, Büyükşehir belediyesi tarafından kent meydanında kurulan dev ekrandan izlendi. 7'den 70'e kadın ve erkeklerin ellerinde Türk bayraklarıyla izlediği maçta heyecan doruk noktasına oluştu. Millilerin her atak yaptığında sandalyelerinden kalkan vatandaşlar, bayrakları sallayarak Bizim Çocuklar'a destek oldu. Son dakikalarını heyecan içerisinde izleyen kalabalık, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu kutlama yaptı. 24 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan millilerin bu zaferini vatandaşlar horon ve kolbastı oynayarak kutladı. Kentte eğlenceler geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı