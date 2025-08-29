A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak. Aday kadroda birçok yeni isim ve deneyimli oyuncular yer alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.
Aday kadroda şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır
Berke Özer
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydin
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
Demir Ege Tıknaz
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor