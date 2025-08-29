A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak. Aday kadroda birçok yeni isim ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Aday kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır

Berke Özer

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

Demir Ege Tıknaz

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
