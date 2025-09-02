A Milli Takım Gürcistan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmana eksik oyuncular katıldı ve takım, yarın basına açık bir çalışma gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular, sahada ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Ay-yıldızlılar, mücadele öncesi resmi çalışmasını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Ardından milliler, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket edecek.

A Milli Takım, Tiflis'e inişinin ardından müsabakanın oynanacağı Boris Paichadze Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.00'da statta basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
