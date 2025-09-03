A Milli Takım Gürcistan ile Dünya Kupası Elemeleri'nde Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Gürcistan'a konuk olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 19.00'da Boris Paichadze Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Milliler bu müsabakanın ardından 6 Eylül Cumartesi günü Konya'da İspanya ile oynayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 48 takım yer alacak, Avrupa'dan da 16 takım olacak. Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan katılım sağlayacak. Diğer 4 ülke ise 12 grup ikincisiyle UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım play-off oynayacak.

7. randevu

Türkiye ile Gürcistan bugüne kadar 3'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

İki ülke son olarak 18 Haziran 2024 tarihinde Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rakip oldu ve A Milliler sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Millilerin 642. müsabakası

Milliler, 354'ü resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 641 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 251 galibiyet elde ederken, 240 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 878 gol kaydederken, kalesinde ise 914 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 24. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 16'sı resmi, 7'si özel olmak üzere 23 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Davide Massa düdük çalacak

Gürcistan ile Türkiye karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak. Maçın 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak. Müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da da Daniele Doveri yer alacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün - İSTANBUL