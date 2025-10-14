A Milli Takım Gürcistan'ı 4-1 Geçti, Taraftarla Kutladı

Haberler

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 4-1 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından futbolcular, taraftarlarla birlikte sevinç gösterisi yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan galibiyetinin ardından sahanın ortasında toplanarak hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan milliler, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı. Orta sahada toplanan futbolcular ve teknik hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra kırmızı-beyazlılar, galibiyetin coşkusunu tribünlere giderek yaşadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
