Haberler

A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-2 Mağlup Etti

A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-2 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı. 1-3

71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.

84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Boris Paichadze

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze (Gocholeishvili dk. 85), Kashia, Goglichidze, Lochosvili (Azarovi dk. 68), Tsitaishvili (Gagnidze dk. 46), Kochorashvili, Mekvabishvili (Guliashvili dk. 81), Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Yedekler: Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Lobzhanidze, Mamuchashvili, Lominadze, Zivzivadze, Kvernadze

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Orkun Kökçü dk. 46), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 67), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 86), Kenan Yıldız (Ferdi Kadıoğlu dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 66)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, Salih Özcan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Davitashvili (dk. 63), Kvaratskhelia (dk. 90+8) (Gürcistan), Mert Müldür (dk. 3), Kerem Aktürkoğlu (dk. 43 ve 52) (Türkiye)

Kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz (dk. 71) (Türkiye)

Sarı kartlar: Lochoshvili, Kakabadze, Kochorashvili, Mikautadze (Gürcistan), İsmail Yüksek, Kenan, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan ülke cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti

CHP'de ortalık yangın yeri! 4 isim daha disipline sevk edildi
Millilerden harika başlangıç! Gürcistan'ı deplasmanda 3 golle geçtik

Millilerden harika başlangıç
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.