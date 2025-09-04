A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-2 Mağlup Etti
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı. 1-3
71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-3
Stat: Boris Paichadze
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze (Gocholeishvili dk. 85), Kashia, Goglichidze, Lochosvili (Azarovi dk. 68), Tsitaishvili (Gagnidze dk. 46), Kochorashvili, Mekvabishvili (Guliashvili dk. 81), Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Yedekler: Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Lobzhanidze, Mamuchashvili, Lominadze, Zivzivadze, Kvernadze
Teknik Direktör: Willy Sagnol
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Orkun Kökçü dk. 46), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 67), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 86), Kenan Yıldız (Ferdi Kadıoğlu dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 66)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Kaan Ayhan, Salih Özcan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Davitashvili (dk. 63), Kvaratskhelia (dk. 90+8) (Gürcistan), Mert Müldür (dk. 3), Kerem Aktürkoğlu (dk. 43 ve 52) (Türkiye)
Kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz (dk. 71) (Türkiye)
Sarı kartlar: Lochoshvili, Kakabadze, Kochorashvili, Mikautadze (Gürcistan), İsmail Yüksek, Kenan, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - İSTANBUL