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A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı için Kayseri'de antrenman yapıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki idmanda bazı oyuncular sakatlık ve ateş nedeniyle yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Ay-yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

A Milli Takım'da; Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki sakatlık sebebiyle, Emirhan Topçu ateşi olması nedeniyle, Hakan Çalhanoğlu da tedbir amaçlı idmanda yer almadı. Seyahat planlamalarının yetişememesi nedeniyle dün yapılan çalışmaya katılamayan Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Orkun Kökçü ve Altay Bayındır bugün antrenmanda yer aldı.

Antrenman öncesinde Deniz Gül, Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Doğucan Haspolat'a hoş geldin karşılaması yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın basına kapalı yapacağı idmanla Galler maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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