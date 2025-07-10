A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 27. Sıradaki Yerini Koru
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu ve 1553 puanla sıralamada yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden temmuz ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 553 puanla 27. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, Eylül 2025'de açıklanacak.
FIFA temmuz ayı sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şu şekilde:
1- Arjantin: 1885
2- İspanya: 1867
3- Fransa: 1862
4- İngiltere: 1813
5- Brezilya: 1777
6- Portekiz: 1770
7- Hollanda: 1758
8- Belçika: 1736
9- Almanya: 1716
10- Hırvatistan: 1707 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor