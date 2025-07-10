A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 27. Sıradaki Yerini Koru

A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 27. Sıradaki Yerini Koru
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu ve 1553 puanla sıralamada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden temmuz ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 553 puanla 27. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, Eylül 2025'de açıklanacak.

FIFA temmuz ayı sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şu şekilde:

1- Arjantin: 1885

2- İspanya: 1867

3- Fransa: 1862

4- İngiltere: 1813

5- Brezilya: 1777

6- Portekiz: 1770

7- Hollanda: 1758

8- Belçika: 1736

9- Almanya: 1716

10- Hırvatistan: 1707 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor

Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor! Eğer beyaz ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım

Boşanacakları iddia ediliyordu! Seneler sonra ezber bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.