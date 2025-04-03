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A Milli Takım, FIFA Dünya Sıralamasında 27. Sıraya Yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı. Türkiye, Macaristan'ı mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi ve puanını artırdı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.

Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1886,16-
2İspanya1854,64+1
3Fransa1852,71-1
4İngiltere1819,2-
5Brezilya1776,03-
6Hollanda1752,44+1
7Portekiz1750,08-1
8Belçika1735,75-
9İtalya1718,31-
10Almanya1716,98-

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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