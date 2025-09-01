A Milli Takım Estonya'yı Yenerek 4'te 4 Yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yapan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, ilk 2'deki yerlerini korumak açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başantrenör Ataman ile milli basketbolcu Adem Bona, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Estonya'nın çok agresif ve sert savunma yapan bir takım olduğunu belirten Ergin Ataman, "A Grubu'nu ilk 2 sırada bitirebilmemiz açısından çok önemli bir maçtı. Maçın bazı anlarında problem yaşadık. Ancak onlara çok iyi savunma yaparak aynı şekilde karşılık verdik. İlk yarıda sayı farkını da yakaladık. İkinci yarıda da pota altında Alperen Şengün'ü iyi kullandık. Adem Bona, önemli sayılar kazandırdı. Bu bizim için çok önemli. Bu şampiyonadaki potansiyelimizi, gücümüzü ve hedefimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan Sırbistan'ı turnuvanın finalinde yenmek"

A Grubu'ndaki 5. ve son maçta 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile liderlik için karşı karşıya geleceklerinin hatırlatılması üzerine Ataman, şu görüşleri paylaştı:

"İki takımın da aynı potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'ın çok iyi bir kadrosu var. Biz de 4 maçta gücümüzü ortaya koyduk. Grupta ilk sırayı elde edebilmek için çok zor bir maç olacak. Sırbistan maçı, grup liderliği müsabakası. Hedef maçımız ise final grubundaki ilk eleme maçı. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bütün enerjimizi oraya harcayıp eleme grubu maçında işler kötü giderse turnuva bitmiş oluyor. Sırbistan müsabakasını kazanıp rakip grubun 4'üncüsü ile eşleşmeye çalışacağız. Ancak olası bir mağlubiyet de bizi madalya hedefinden uzaklaştırmaz. Bizim için önemli olan Sırbistan'ı turnuvanın finalinde yenmek. Ama tabii ki bu maçı da kazanmak için oynayacağız."

"Jokic'i savunmak için farklı bir şey yapmayacağız"

Sırbistan'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ergin Ataman, "Jokic, farklı bir oyuncu. Pota altında büyük bir potansiyeli var. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde karşılık vereceğiz. Sırbistan'da Jokic'in yanı sıra çok iyi ve deneyimli oyun kurucuları var. İki takım da en üst seviyede oynamaya çalışacak. Jokic'i savunmak için farklı bir şey yapmayacağız. Her zamanki savunmamızı yapacağız." diye konuştu.

Adem Bona: "Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Milli basketbolcu Adem Bona, galip gelerek hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti.

Grubu zirvede bitirmek istediklerini aktaran 22 yaşındaki pivot, "Bugün galip gelmek gerçekten çok güzeldi. Turnuvada madalya kazanmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bugün, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bizi hedefimize daha da yaklaştıracak bir maçımız daha var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.