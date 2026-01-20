A Milli Takımın, FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi
2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turunda mücadele eden A Milli Takım, FIFA'nın açıkladığı Ocak ayı dünya sıralamasında 1582 puanla 25. sıradaki yerini korudu. Rakipleri Romanya ve Slovakya'nın puan durumları da güncellendi.
A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, bin 465 puanla 49. sıraya gerilerken, final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya bin 485 puanla 44. sıraya, Kosova ise bin 308 puanla 79. sıraya yükseldi. - İSTANBUL
