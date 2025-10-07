Haberler

A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Hazırlıklarını Sürdürüyor
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar öncesi antrenmanlarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını yaparken, idmana yeni oyuncular da katıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı ve kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

Bugün kampa dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü idmana katılmadı.

A Milli Takım'ın bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
