A Milli Takım'da zorunlu değişiklik! Umut Nayir kadrodan çıkarıldı, Halil Dervişoğlu dahil edildi

Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte kadroya Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu dahil edildi. Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile oynanacak karşılaşma öncesi kadroda değişikliğe gidildi. Stefan Kuntz, sakatlığı bulunan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nu kadroya dahil etti.

HALİL, AKŞAM SAATLERİNDE KAMPA KATILACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Millî Takımımızın Riva'daki kampına katılacak." ifadeleri yer aldı.

2 GOL ATTI

Halil Dervişoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta toplam 114 dakika süre buldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.