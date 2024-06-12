A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Polonya ile EURO 2024 öncesi oynanan son hazırlık maçında sakatlandı. TFF, milli oyuncunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yapılan duyuruda; "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

KADRODAN ÇIKARILMA İHTİMALİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 46 maçta 18 gol ve 10 asistlik performansıyla kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı bu sakatlığın ardından EURO 2024 kadrosundan çıkarılma ihtimali bulunuyor. Milli yıldızın durumu kısa süre içinde belli olacak.