A Milli Takım'da Montella, İtalya öncesi eksikleri sıraladı ve destek istedi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin ilk defa mücadele ettiğini belirterek, "Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Ligi'nde ilk kez mücadele ettiklerini tekrarlayan Montella, "İstediğimiz bir tablo değil. Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Umarım yarın istediğimizi alabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Yeni yüzleri görme fırsatı"

Takımdaki eksiklere değinen Montella, "Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim, yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair" diye konuştu.

"Kendimizi tarttığımız bir senaryo var"

Montella, İtalya karşılaşmasının kendileri açısından önemli bir sınav olduğunu belirterek, "Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolcularımız haksız ve ağır eleştirilerden etkilenebilirler"

Montella, futbolculara yönelik eleştirilerin haksız ve ağır olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Bizim bazı futbolcularımız pozisyon dışı oynuyorlar. Belçika maçında 42 kere ceza sahasına girmemize rağmen gol atamadık. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler" dedi.

"31 yaşında 3. Lig'de oynayan forvet istendi"

Vincenzo Montella, aday kadro konusunda kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi:

"O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası."

"Futbolcularımıza destek verin"

Milli futbolcuların desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Montella, "Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinizde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı