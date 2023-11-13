A Milli Takım'da hedef gösterilen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da tarihe geçti

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Frosinone karşısında fileleri havalandırarak İtalya Serie A'da en çok gol atan Türk oldu. 37 golü bulunan Çalhanoğlu, 36 gollü Şükrü Gülesin'i geride bıraktı. Çalhanoğlu, Kuntz dönemi başta olmak üzere ay-yıldızlı forma altında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter, sahasında Frosinone'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, ligde en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

ŞÜKRÜ GÜLESİN'İN UNVANINI ALDI

Hakan Çalhanoğlu'ndan önce rekor, 1950-53 yılları arasındaLazio ve Palermo'da oynayan Şükrü Gülesin'deydi. Çalhanoğlu, 37 golle Gülesin'in İtalya'da en fazla gol atan Türk futbolcu unvanını elinden aldı.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en fazla gol atan futbolcu olma unvanını almasının ardından "Serie A'da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.