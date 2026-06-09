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A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi

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Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nın kullandığı tesisler dikkat çekti. Çevresinde ağaç ve gölgelik alan bulunmayan tesisler farklı yorumlara neden olurken, yüksek sıcaklıklarda yapılacak antrenmanların verimliliği de tartışılmaya başlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da gerçekleştirdiği kampın görüntüleri futbolseverlerin dikkatini çekti.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TESİS

Milli takımın Dünya Kupası hazırlıkları için tercih ettiği tesislerin oldukça sade bir bölgede yer alması dikkat çekti. Kırsal bir alanda bulunan tesislerin çevresinde ağaç, gölgelik alan ve yeşil dokunun neredeyse hiç bulunmaması farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

SICAKLIK ENDİŞE YARATTI

Arizona'nın yüksek sıcaklıklarıyla bilinen bir bölge olması nedeniyle kamp şartları da tartışılmaya başlandı. Özellikle Dünya Kupası gibi uzun ve zorlu bir organizasyon öncesinde oyuncuların yoğun sıcak altında çalışacak olması dikkat çekti.

"BU ŞARTLARDA ANTRENMAN NE KADAR VERİMLİ OLACAK?"

Tesislerin çevresindeki doğal koşullar ve iklim şartları nedeniyle birçok futbolsever, burada yapılacak çalışmaların oyuncular üzerindeki etkisini sorguladı. Antrenmanların hangi saatlerde yapılacağı ve sıcak havaya karşı alınacak önlemler de merak konusu oldu.

DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

A Milli Takım teknik heyeti ise Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. Arizona kampının özellikle fiziksel dayanıklılık açısından önemli bir hazırlık süreci olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

İşte tesislerden kareler:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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