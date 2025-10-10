Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Bulgaristan maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aday kadrodaki tüm futbolcular yer aldı. Milliler, maç öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmana, aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı.

Antrenmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde ay-yıldızlı ekip ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Bugün THY'ye ait uçakla Bulgaristan'a gidecek millilerde teknik direktör Montella ile milli oyuncu Uğurcan Çakır, maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
