A Milli Takım, Bulgaristan Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım, Bulgaristan Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maç için Riva'daki kamp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki çalışma, tüm futbolcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak A Milli Takımımız, hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fitness salonunda yapılan idman hazırlık bölümünün ardından, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınmanın ardından top kapma çalışmaları yapıldı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü hücum, diğer grup ise savunma varyasyonları üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Burak Akkan da izledi.

A Milli Takımımız, yarın saat 16.30'da Riva'da yapacağı antrenmanla Bulgaristan maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
