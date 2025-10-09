Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana teknik direktör Vincenzo Montella ve tüm kadro katıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti. Aday kadroda yer alan tüm oyuncular eksiksiz olarak çalışmaya katıldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ön hazırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından sırasıyla rondo, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.

A Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te Bulgaristan karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını yapacak; saat 16.00'da ise Türk Hava Yolları'na ait uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yolculuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
