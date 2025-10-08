A Milli Takım, Bulgaristan Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda karşılaşacağı Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerinde çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı.

A Milli Takım'ın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı. Ay-yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL