Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu


Güncelleme:
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Bulgaristan maçını İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5'inci maçında cumartesi günü saat 20.00'de Bulgaristan'ı konuk edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak.

Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor


