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A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki son çalışmasını yaptı

A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki son çalışmasını yaptı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki kamp merkezinde son antrenmanını gerçekleştirdi. TFF Başkanı da çalışmayı izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, fitness salonunda ısınma ve bireysel program dahilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı. Ay-yıldızlıların akşamki çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın yerel saatle 10.00'da Arizona'dan Vancouver'a yolculuk edecek.

A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta yerel saatle 18.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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