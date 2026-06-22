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Dünya Kupası'ndaki Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı son maçı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek. Karşılaşma 26 Haziran'da Los Angeles Stadı'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile yapacağı D Grubu üçüncü ve son maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TSİ 05.00'te başlayacak müsabakada Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
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