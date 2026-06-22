A Milli Takım'da ABD maçının hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Arizona Ground Athletics'te, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Ay-yıldızlılar, ABD maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı