Haberler

A Milli Takım'da ABD maçının hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da çalışmayı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Arizona Ground Athletics'te, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Ay-yıldızlılar, ABD maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

Trump'ın tehdidi tansiyonu yükseltti, tarihi zirve 18 saat sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak

106 vekil CHP’den istifa edecek! Tarih de yeni adresleri de belli
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı

El atmadığı ülke yok! Seçimi yine desteklediği aday kazandı
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi

Müftülükte tartışma yaratan görüntü! Diyanet camiasından tepki geldi
Cengiz Ünder'e sevindirici haber

Muradına erdi!
Meclis'e 'kadınlar da askere alınsın' başvurusu

Talep Meclis'e geldi: Kadınlara zorunlu askerlik