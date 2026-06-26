Haberler

ABD maçından notlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta ABD ile oynadı. Teknik direktör Montella, Paraguay maçına göre 11'de 7 değişiklik yaparken, Ozan Kabak ve Oğuz Aydın Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında Los Angeles Stadyumu'nda ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. TSİ 05.00'te başlayan karşılaşmada Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal düdük çaldı. Ghorbal'ın yardımcılıklarını ise Mokrane Gourari ve Abbes Zerhouni üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay'a 1-0 kaybedilen maçın 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerlerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Montella; hücum hattının sağında Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

2 İSİM İLK KEZ FORMA GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda 2 futbolcu Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak ve Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıktı. İki futbolcu Avustralya ve Paraguay ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı

Milyonlar merak ediyordu! İşte attığımız gol sonrası çalan şarkı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Herkes bu anları konuşuyor!
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Milli takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri olay oldu

Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin diyaloğu güldürdü