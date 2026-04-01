Kosova-Türkiye maçının ardından

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenip Dünya Kupası bileti alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak maçın ardından "Gurur verici bir durum. Milli takımımızın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması çok kıymetli." açıklamasını yaptı.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla beraber açıklamalarda bulunan Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başladı.

Futbolcuların Türk milletini gururlandırdığını dile getiren Bakan Bak, "Gurur verici bir durum. Milli takımımızın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması çok kıymetli. İyi bir jenerasyonumuz var. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Kupası Elemeleri'nde hem de Uluslar Ligi'nde iyi işler yaptılar. Bugün hava soğuktu, yağmur altında oynamasını bildiler, oyunu kontrol etmesini bildiler. Millet olarak takımımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Herkes meydanlarda sevincini yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı, teknik ekibimizi, sporcularımızı tebrik etti. İnanıyoruz ki Amerika'da iyi işler yapacaklar. Her şey çok güzel. Çocuklarımızın bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Federasyon başkanımızı ve ekibini de tebrik ediyoruz. Bugün Kosova'da meydanlar ve sokaklar da coşkuluydu. Güzel bir gündü. Bizim çocuklarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu: "Bugün milli takıma baktığınız zaman herkes birbirini seviyor"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kızı Ela'nın kendisine söylediği sözü hatırlatarak "Ben hep söyledim, kızımın temiz kalbine inanıyorum diye. Kongreye 12 gün kala, 'Baba git, futbolun patronu ol. Dünya şampiyonu olalım.' dedi. Çocuklar her şeyi hak ediyor. Benim sözlerimi insanlar yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum. Ben sokaktan geliyorum. İnsanların anlayacağı dilden konuşuyorum. 'Tarihin en karakterli, en yetenekli kadrosu' derken kimseye karaktersiz demiyorum. Bunlar abilerinin izinden gidiyor. Bunların abileri Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda bu aziz millete çok büyük sevinçler yaşattı." diye konuştu.

Kendisiyle ilgili eleştiriler hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Ben bu milletin içinden geliyorum. Prim kavgası yapanları, grup olup hocasıyla kavga edenleri, kampta otel odalarında birbirlerine silah çekenleri biliyoruz. Bugün milli takıma baktığınız zaman herkes birbirini seviyor. Herkes birbiriyle arkadaş. Şunu biliyorlar ki abilerinin izinden giderek bu aziz milleti sevindirmek tek amaçları. İki maçta bize yakışan futbolu oynadık diyemeyiz. Hocam da bugün aynı şeyi söyledi. Bu maçlar tek maçlar, önemli olan yarım gol farkla da olsa kazanmak. Ama ben şuna inanıyorum ki ABD'ye gideceğiz, Allah nasip edecek, oradan da kupayı alıp Türkiye'ye geleceğiz."

Kızı Ela'nın maç sonuna kadar dua ettiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu işin mimarı o. Orada dua ediyor. Şimdi yanıma geldi, gözleri yaşlı. 'Baba, maç bitene kadar dua ettim.' diyor. Sahada da dua ediyordu. Bunlar melekler. Onların temiz kalbine inanacaksın. Ben de inanıyorum, Allah nasip edecek bize." diyerek sözlerini tamamladı.