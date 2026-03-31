TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kupayı alıp geleceğiz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı sevinçlerini paylaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkusu dikkat çekti. İkili, birbirlerine sarılarak duygusal anlar ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu anlar DHA kameralarına yansırken, Bakan Osman Aşkın Bak, "Hayırlı olsun milletimize" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Ünlü türkücü Sevcan Orhan'dan 'Boşanma' itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak