A Milli Kadın Voleybol Takımı Washington'da şampiyonluk kutlandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olması büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı ve Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı final maçı dev ekranda vatandaşlarla izlendi.

Washington Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen final müsabakasını izlemek üzere ABD'de bulunan Türk vatandaşlarını Büyükelçiliğe davet etti.

Büyükelçilikte kurulan dev ekranda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, Brüksel'deki final heyecanına Washington'dan ortak oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükselen Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etmiş ve yarı finalde İtalya ile eşleşmişti.

İtalya'yı da yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde rakibi Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.