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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Brezilya'da oynanan maçta milliler, yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Nathan Mahaven (ABD), Ricardo Borroto (Küba)

Dominik Cumhuriyeti : Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, Jineiry Martinez, Marte (Castillo, Larysmer Martinez, Rodriguez, Matos, de la Rosa, Alonzo)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Aylin Uysalcan, Ezel Balık)

Setler: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15

Süre: 118 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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