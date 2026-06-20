A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Çin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Türkiye, organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Milliler, VNL'deki üçüncü maçında ise bu akşam Almanya'yla karşı karşıya gelecek.