A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Çin ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında Ankara'da Çin ile saat 19.30'da karşılaşacak. Türkiye'nin 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti; Çin'in ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Türkiye, organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Milliler, VNL'deki üçüncü maçında ise bu akşam Almanya'yla karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel