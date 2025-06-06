A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 ile Geçti
2025 Voleybol Milletler Ligi'nin Çin etabında ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı. Türkiye, setleri 25-23, 25-14 ve 25-22'lik üstünlükle kazandı.
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Wensheng Luo (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)
TÜRKİYE: Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül (L) (Hande)
TAYLAND: Pornpun, Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Winotrat, Piyanut (L) (Natthanicha, Chatchu-On, Ajcharaporn, Hattaya, Kuttika)
SETLER: 25-23, 25-14, 25-22
SÜRE: 1 saat 12 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Çin etabının 2'nci maçında karşılaştığı Tayland'ı 3-0 mağlup ederek VNL'e 2'de 2'yle başladı.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 25-23, 25-14 ve 25-22'lik sonuçlarla kazandı.
Ay-yıldızlılar Çin etabının son 2 maçında Polonya ve ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ve Çin maçlarının programı şu şekilde;
7 HAZİRAN 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya
8 HAZİRAN 2025
TSİ 14.30 Çin- Türkiye