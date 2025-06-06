A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 ile Geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 ile Geçti
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2025 Voleybol Milletler Ligi'nin Çin etabında ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı. Türkiye, setleri 25-23, 25-14 ve 25-22'lik üstünlükle kazandı.

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Wensheng Luo (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

TÜRKİYE: Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül (L) (Hande)

TAYLAND: Pornpun, Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Winotrat, Piyanut (L) (Natthanicha, Chatchu-On, Ajcharaporn, Hattaya, Kuttika)

SETLER: 25-23, 25-14, 25-22

SÜRE: 1 saat 12 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Çin etabının 2'nci maçında karşılaştığı Tayland'ı 3-0 mağlup ederek VNL'e 2'de 2'yle başladı.

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 25-23, 25-14 ve 25-22'lik sonuçlarla kazandı.

Ay-yıldızlılar Çin etabının son 2 maçında Polonya ve ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ve Çin maçlarının programı şu şekilde;

7 HAZİRAN 2025

TSİ 10.00 Türkiye-Polonya

8 HAZİRAN 2025

TSİ 14.30 Çin- Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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