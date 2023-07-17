A Milli Kadın Voleybol Takımı Tarihinde İlk Kez Şampiyon Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı. Melissa Vargas, Milletler Ligi finallerinin en iyi oyuncusu (MVP) seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı. Ay-yıldızlılar 2018 yılında ligi ikincilikle tamamlarken, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4'üncü olmuştu.

Millilerde Melissa Vargas, Milletler Ligi finallerinin en iyi oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun rüya takımına da ay-yıldızlılardan üç isim girdi. Zehra Güneş, En İyi Blok Yapan Orta Oyuncu, Gizem Örge, En İyi Libero ve Melissa Vargas ise En İyi Pasör Çaprazı olarak rüya takıma seçildi.

Salon: College Park Center

Hakemler: Noemi Karina Rene (ARG), Sumie Myoi (JPN)

ÇİN: Diao, Yingying Li, Wang, Gong, X.Gong, Y.Wang, Yuan, Wang (L) (Du, Ni (L), Zheng, Zhong, Xu, Gao, Yang)

Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Cansu, Simge (L), Ayça, Saliha, İlkin)

Setler: 22-25, 25-22, 19-25, 16-25

Süre: 105 dakika - İSTANBUL