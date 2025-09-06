A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tarihinde İlk Kez Finale Yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye, finalde İtalya ve Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30'da İtalya - Brezilya maçının galibiyle oynayacak.
Salon: Huamark, Bangkok
Hakemler: Ivaylo Ivanov, Karina Noemi Karina Rene
Japonya: Ishikawa, Miyabe, Wada, Sato, Shimamura, Seki, Kojima (L) (Tsusaka, Akimoto, Kitamado)
Başantrenör: Ferhat Akbaş
Türkiye : Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Gizem (L) (Yaprak, Elif, Hande)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27
Süre: 1 saat, 36 dakika - İSTANBUL