A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tarihinde İlk Kez Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye, finalde İtalya ve Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30'da İtalya - Brezilya maçının galibiyle oynayacak.

Salon: Huamark, Bangkok

Hakemler: Ivaylo Ivanov, Karina Noemi Karina Rene

Japonya: Ishikawa, Miyabe, Wada, Sato, Shimamura, Seki, Kojima (L) (Tsusaka, Akimoto, Kitamado)

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Türkiye : Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Gizem (L) (Yaprak, Elif, Hande)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27

Süre: 1 saat, 36 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
