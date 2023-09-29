'Babam gelmiş' diyen Ebrar Karakurt'tan herkesi şaşırtan poz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, babasıyla verdiği poza "Babam gelmiş" notunu düştü. Babası ile çok nadir görüntülenen voleybolcunun bu karesi büyük şaşkınlık yarattı.

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları vizesini de aldı. Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt ise babasıyla verdiği pozla gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt ile pozunu "Babam gelmiş" notuyla paylaşması büyük ilgi gördü. Milli yıldızın babasıyla çok nadir paylaşım yapması nedeniyle takipçileri bu kareyi görünce oldukça şaşırdı.

"DAHA ÇOK BAŞINDAYIZ"

Karakurt daha önce Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğrettiğini söyleyerek gündem olmuştu. Karakurt yaptığı açıklamada, "VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı. Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı'nı öğreteceğim günler de yakındır." demişti.

İşte o poz: