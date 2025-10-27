Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Şampiyonası Maç Programı Açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Şampiyonası Maç Programı Açıklandı
Güncelleme:
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belirlendi. Türkiye, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki maç programı açıklandı.

21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup etabı fikstürü açıklandı. Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Türkiye, bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 2023 yılındaki tarihi şampiyonluğunun ardından turnuvaya son şampiyon apoletiyle katılacak.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Polonya



