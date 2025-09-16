A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Gümüş Madalya Sevinci
Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu önünde gerçekleşen karşılama törenine vatandaşlardan yoğun ilgi vardı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'daki çiçeklerle karşılandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.
Karşılaşmada meşale yakan vatandaşlar, milli sporculara yoğun ilgi gösterdi. Çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor