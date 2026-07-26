Haberler

Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de İkinci Kez Şampiyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek bu turnuva tarihinde ikinci kez şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bu turnuva tarihinde ikinci kez şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler setlerde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Bu turnuvada 3. kez finalde mücadele eden ay-yıldızlılar, 2023 yılından sonra bu başarısını tekrarladı.

A Milliler, 2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde bugüne kadar 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Sözleri bomba
Mehmet Akif Üstündağ: Burada bitmedi, bizim hayallerimiz var

Şampiyonluk gelir gelmez yeni hedefi belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

ABD bitti, Ukrayna başladı: İran'ın mesajı net
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor