Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Makau'da başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde devam etti. Türkiye, Kanada ile oynadığı 4 maçı da kazandı. Maç 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki organizasyonun final etabında mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye ile Kanada arasındaki çeyrek final karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak.

Organizasyon tarihinde ilk kez final etabına yükselen Kanada'yı eski Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti çalıştırıyor.

Türkiye, VNL'de Kanada ile oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar

Organik ürün almadan bin kere düşünün! Skandal böyle ifşa oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray'da isyan! Milyonlarca taraftar resmen harekete geçti
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?