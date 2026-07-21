A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Makau'da başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde devam etti. Türkiye, Kanada ile oynadığı 4 maçı da kazandı. Maç 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki organizasyonun final etabında mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Türkiye ile Kanada arasındaki çeyrek final karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak.
Organizasyon tarihinde ilk kez final etabına yükselen Kanada'yı eski Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti çalıştırıyor.
Türkiye, VNL'de Kanada ile oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.