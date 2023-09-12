A Milli Kadın Voleybol Takımı Japon ekibi Hisamitsu Springs'i 4-0 yendi

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, hazırlık maçında Japon ekibi Hisamitsu Springs'i 4-0 mağlup etti.