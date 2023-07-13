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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu

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FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Türkiye yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 ile geçerek yarı finalde ev sahibi ABD'nin rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu

TÜRKİYE SET VERMEDEN KAZANDI

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile kozlarını paylaştı. Maç baştan sonra Filenin Sultanları'nın üstünlüğü ile geçti. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-18 kazanan Türkiye, yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu

YARI FİNALDE RAKİP EV SAHİBİ ABD

Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Salon: College Park Center

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Amerika Birleşik Devletleri voleybol İtalya Spor Haberler

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