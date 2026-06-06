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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: İtalya: 3 Türkiye: 1

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: İtalya: 3 Türkiye: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk etabında İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler, Bulgaristan maçına hazırlanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının üçüncü karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.

Salon: Arena Nilson Nelson

Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Angela Grass (Brezilya)

İtalya: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini, Fersino (L) (Spirito, Diop, Scola, Antropova, Giovannini, Manfredini)

Türkiye : Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Saliha, Melis, Aylin, Buse, Beren, Berka, İlkin)

Setler: 25-16, 26-28, 25-19, 25-15

Süre: 96 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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