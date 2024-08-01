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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni yenerse çeyrek final için avantaj sağlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Fransa'nın başkentindeki South Paris Arena'da oynanacak maç TSİ 10.00'da başlayacak.

Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.

Dominik Cumhuriyeti ise gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni yenerse çeyrek final için çok büyük avantaj sağlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı kazanması ve İtalya'nın da TSİ 18.00'da başlayacak maçta Hollanda'yı yenmesi halinde çeyrek finali garantileyecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçının kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında ise Pazar günü İtalya ile karşılaşacak.

En iyi iki grup üçüncüsü de çeyrek finale kalacak

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolunda A Grubu'nda ABD, Çin, Fransa ve Sırbistan; B Grubu'nda da Polonya, Japonya, Brezilya ve Kenya mücadele ediyor.

B Grubu'nda Polonya ilk iki maçını kazandı.

Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlarla, en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final maçları 6 Ağustos Salı,

Yarı final maçları 8 Ağustos Perşembe,

Üçüncülük maçı 10 Ağustos Cumartesi,

Final maçı ise 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda gruptan çıkamayan Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5. olmuştu.

BBC

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