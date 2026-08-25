Filenin Sultanları Almanya'yı Ağırlıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak. Gruptaki 3 maçını da kazanan Filenin Sultanları namağlup unvanını korumak istiyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", yarın saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki 3. maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak Almanya, 2 maçta 1 galibiyet alabildi.
Kaynak: AA