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Filenin Sultanları Almanya'yı Ağırlıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak. Gruptaki 3 maçını da kazanan Filenin Sultanları namağlup unvanını korumak istiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", yarın saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki 3. maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak Almanya, 2 maçta 1 galibiyet alabildi.

Kaynak: AA
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