2026 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. etabı Ankara'da düzenlenecek

2026 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye, VNL tarihindeki başarılarına devam etmeyi hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17- 21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalara, Ankara Spor Salonu'nu ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

